Пентагон передислоцирует флот и авиацию вокруг Ливии

Лидеру Ливии Муаммару Каддафи и его семье перекрыт доступ к ливийским активам суммой около 30 млрд долларов, размещенным в США, заявил представитель американского Минфина Дэвид Коэн.

По словам Коэна, это самая большая сумма, когда-либо блокировавшаяся по программе санкций.

Вашингтон объявил о введении санкций против Ливии в минувшую пятницу, когда президент США Барак Обама заявил о том, что будут заморожены как активы самого Каддафи, так и его родственников и ближайших соратников, сообщает Би-би-си.

Со своей стороны Муаммар Каддафи сообщил Би-би-си о том, никаких демонстраций с требованием его отставки в ливийской столице, городе Триполи не проходит. Кроме того, Каддафи заявил, что его любит весь народ Ливии, и его люди готовы умереть, защищая своего лидера.

Тем временем Вашингтон приступил к передислокации американского флота и авиации вокруг Ливии, заявил представитель военного ведомства США полковник Дэйв Лэпан. Представитель Пентагона не уточнил при этом ни тип военных судов, дислоцируемых у берегов Ливии, ни то, каким образом они будут задействованы.