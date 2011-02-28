Бандиты обстреляли два бара: 8 погибших, 15 раненых

В Мексике восемь человек погибли и 15 получили ранения в результате нападения неизвестных на два бара в городе Торреон (штат Коауила).

Как сообщили местные власти, несколько пострадавших доставлены в госпитали в тяжелом состоянии.

Бандиты в масках обстреляли посетителей баров накануне поздно вечером, после чего скрылись с места преступления, сообщает ИТАР-ТАСС.

Следствие пока не выдвигало версий насчет мотивов нападения и принадлежности преступников к каким-либо бандитским группировкам.

На севере Мексики отмечается опасная криминогенная обстановка, несмотря на принимаемые властями меры по обеспечению общественной безопасности. Там часто происходят столкновения между противоборствующими группировками наркомафии. Бандиты устраивают нападения на подразделения армии и полиции, а также периодически осуществляют так называемые "акции устрашения", в результате которых гибнут мирные гра ждане, отмечает NEWSru.