Почему украинцы не хотят возвращаться из Ливии

Спикер МИД Украины Олег Волошин в воскресенье сообщил прессе о "неединичных фактах отказа от эвакуации, нередко в грубой форме". Он выразил свое удивление в связи с этиму и призывал сограждан не недооценивать риски.

Спикер МИД признал, что есть проблемы с организацией переезда граждан Украины в столицу Ливии Триполи, где их ждет самолет, ведь украинцы рассеяны по разным городам государства. Он также отметил, что нельзя вывезти багажа, объяснив это "физическими сложностями с тем, чтобы организовать проход людей через аэропорт, заполненный тысячами беженцев".

Директор Центра ближневосточных исследований Валерий Семиволос в интервью Deutsche Welle объяснил нередкие отказы украинцев от эвакуации частично тем, что их путь в аэропорт в Триполи, где их жду украинские самолеты, очень опасен. Очевидно, что те, кто отказываются от эвакуации, чувствуют, что им будет безопаснее пересидеть беспокойные времена на местах, чем бежать через пылающие восстанием ливийские районы.

Еще одним фактором отказа от эвакуации украинцев эксперт считает экономические причины: "Люди что-то зарабатывали, люди что-то там имеют. А в условиях такой скорой эвакуации все, что они заработали, все что имеют, они вынуждены будут бросить. Многие просто не готовы к такому шагу".

Такое мнение разделяет также президент Европейской ассоциации украинцев Алексей Толкачев: "Многие наши специалисты выехали за границу, чтобы получить работу в сфере нефтедобычи. Они абсолютно незатребованы в Украине. Потому для людей, которые работают в нефтяной отрасли в Ливии, вернуться в Украину – это просто обречь себя на вымирание".