Культурной столицей СНГ в понедельник станет Гомель

Торжественные мероприятия, посвященные присвоению белорусскому Гомелю статуса культурной столицы СНГ, пройдут в городе в понедельник, говорится в сообщении Международного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) СНГ.

Проект Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" проходит в рамках Года историко-культурного наследия в СНГ и празднования 20-летия Содружества Независимых Государств.

"Эта программа нацелена, в первую очередь, на создание благоприятного климата для объединения культурных потенциалов и расширение культурных связей между государствами - участниками СНГ, на создание почвы для экономического и политического сотрудничества, развитие отдельных территорий и городов стран СНГ, повышение статуса Содружества на международной арене", - пояснили РИА "Новости" в МФГС.

Предполагается, что в программе примут участие все государства Содружества. Проектом Положения о Программе предусмотрено, что в странах Содружества поочередно, в порядке русского алфавита, будут проводиться конкурсы городов на право получения статуса "Культурной столицы Содружества".