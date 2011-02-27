США готовы оказать помощь противникам Каддафи

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон готов оказать помощь противникам режима М.Каддафи в Ливии. Она отметила, что американские власти сейчас "устанавливают контакты" с теми, кто "пытается создать правительство, идущее на смену М.Каддафи", а также "готовы оказать и уже предложили" им различные виды помощи, передает Associated Press.

Х.Клинтон сделала свое заявление, следуя в Женеву, где ООН проведет встречу, посвященную ситуации в Ливии. Она ничего не сказала о возможной военной помощи мятежникам и не произносила слов "временное правительство", замечает РосБизнесКонсалтинг.

Вместе с тем двое сенаторов - республиканец Джон Маккейн и независимый член сената Джозеф Либерман - заявили американским СМИ, что Вашингтон должен признать "оппозиционное правительство" и предложить ему гуманитарную помощь и оружие.