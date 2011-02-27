Хорватские националисты устроили столкновения с полицией

Около 10 тысяч националистически настроенных граждан устроили вечером в субботу митинг на площади Святого Марка в центре столицы Хорватии Загреба, сообщает Би-би-си.

Они требовали отставки премьер-министра Хорватии Ядранки Косор и прекращения преследований участников военных конфликтов 1990-х годов, в ходе которых Хорватия стала независимым государством.

Непосредственным поводом для выступления стал недавний арест в Боснии и Герцеговине по подозрению в военных преступлениях гражданина Хорватии Тихомира Пурды.

После того, как около 800 молодых манифестантов стали забрасывать полицию пустыми бутылками, камнями и файерами, стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ. По имеющимся данным, 33 человека получили травмы, 26 задержаны, в том числе Иван Пернар, призвавший к проведению акции в социальной сети Facebook.

Антиправительственные митинги с участием от 100 до 500 человек одновременно прошли в городах Риека, Сплит, Пула и Славонский Брод.