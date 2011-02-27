Премьер-министр Турции осудил санкции против Ливии

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил санкции в отношении ливийских властей, вопрос о которых сегодня рассмотрит Совет безопасности ООН. Турецкий премьер предупредил, что санкции в первую очередь ударят по народу Ливии, а не по режиму Муаммара Каддафи.

Р.Эрдоган также отметил, что мировое сообщество обеспокоено сейчас в первую очередь судьбой нефтяных запасов Ливии, а вовсе не тем, как сложится судьба народа этой страны, передает Associated Press.

Накануне стало известно, что президент США отдал распоряжение ввести санкции против лидера Ливии М.Каддафи и членов его семьи. Речь идет о крупных финансовых ограничениях, в частности о замораживании счетов.

Причиной санкций стали жесткие меры верных М.Каддафи войск в отношении восставших. Имеются данные, что вооруженные силы Ливии применяли против мятежников артиллерию, авиацию и, по неподтвержденной пока информации, отравляющие газы.

С другой стороны, замечает РосБизнесКонсалтинг, самим восставшим удалось захватить склады с вооружением ливийской армии, и на их сторону перешел ряд армейских подразделений, так что не исключено, что антиправительственные силы вооружены сейчас не хуже сторонников правительства. Есть сообщения о жестоких расправах мятежников над полицейскими и военными, сохранившими верность М.Каддафи.