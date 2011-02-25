Саакашвили: Грузия не собирается срывать Олимпиаду в Сочи

Грузия не собирается создавать физическую угрозу Олимпиаде-2014 в Сочи. Такое заявление сделал сегодня в интервью русскоязычной телекомпании "Пик" в Тбилиси президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает пресс-служба президента Грузии.

Это заявление президент Грузии сделал в ответ на опасения президента России Дмитрия Медведева, высказанные 18 февраля на совещании с членами Совета безопасности России в Красной Поляне. Д.Медведев указал, что любые провокации против Олимпиады-2014 в Сочи, в частности со стороны Грузии, должны надлежащим образом пресекаться, а уровень безопасности во время самих Игр должен отвечать самым современным стандартам.

"Когда в Москве говорят, что могут быть какие-то проблемы с проведением Олимпиады, то это не соответствует действительному положению дел. Грузия не может и не намерена представлять какую-нибудь физическую угрозу. Это не только не входит в наши планы, но и не соответствует нашим возможностям, - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. - Грузия демонстрирует, что она - мирная страна, и потому России опасаться нечего".