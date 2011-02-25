Несколько групп боевиков атаковали здание ФСБ и посты ГАИ в Нальчике

Несколько групп боевиков атаковали столицу Кабардино-Балкарии Нальчик, обстреляно здание местного УФСБ, посты ГАИ, подорван ведомственный санаторий, сообщил РИА Новости по телефону источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время установлено: несколько мелких групп боевиков передвигались на машинах. По зданию УФСБ в 20.10 преступники произвели четыре выстрела из гранатомета. Затем одновременно были обстреляны два поста ГАИ, на одном из них до сих пор идет перестрелка. Кроме того, произошел взрыв на территории одного из санаториев ФСБ - это могло быть взрывное устройство или граната", - сказал собеседник агентства.

Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Нальчик может быть объявлен зоной проведения контртеррористической операции, добавил источник.