Известного кутюрье задержали за антисемитские высказывания

13:54, 25 февраля 2011
Мир
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И «небольшое хулиганство»

Дизайнер модного дома Christian Dior Джон ГАЛЬЯНО был задержан в Париже, сообщает «Газета.ру».

По информации французской полиции, модельер был арестован за антисемитские высказывания и «небольшое хулиганство». Согласно сообщению, главный дизайнер дома Dior оскорбительно обратился к паре, сидевшией за столиком кафе в парижском квартале Маре.

«На данный момент мы не знаем, что побудило его обратиться к паре», – комментируют полицейские инцидент.

Пока официальных обвинений к модельеру не поступало, таким образом на данный момент 50-летний Дж.ГАЛЬЯНО отпущен из-под ареста.

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