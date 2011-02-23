В Борисполе ожидается прибытие самолета из Триполи

В 20:40 по киевскому времени самолет Министерства обороны Украины Ил-76 вылетел из аэропорта ливийской столицы Триполи в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, прибытие самолета в аэропорт "Борисполь" (терминал F) ожидается в 00:40 по киевскому времени.

МИД сообщает, что на борту самолета находится 138 пассажиров, из них 100 граждан Украины и 38 иностранцев: 11 граждан Польши, 10 - Азербайджана, 5 - России, по четыре - Чехии и Казахстана, двое - Словакии, по одному - Румынии и Венгрии).

Всего в Ливии находится до 3 тыс. граждан Украины.