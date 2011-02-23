Украинцы, эвакуированные из Ливии, размещены в Москве

20 граждан Украины, которых эвакуировали самолетами МЧС России из Ливии, размещены в гостинице при посольстве Украины в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

«20 украинцев - 19 взрослых и один ребенок, прилетевшие российским бортом, размещенные в нашем отеле, сейчас они на ужине. Завтра будем их отправлять в Украину – железной дорогой и самолетами », - сказал В. ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, подавляющее большинство эвакуированных – это врачи из ливийских городов Триполи, Сирт и Бенгази.

Посол подчеркнул, что размещение, питание и переезд украинцев на Родину будут осуществлены за счет государственного бюджета.

В.ЕЛЬЧЕНКО также отметил, что состояние здоровья эвакуированных - нормальное, хотя психологически все они очень нервничают.

«Наши соотечественники рассказывали, что в аэропорту Триполи очень сложная ситуация: тысячи человек, причем большинство - турки и египтяне. Их эвакуация происходит хаотически», - сказал он.

По словам посла, украинский и российский консулы в Ливии очень поспособствовали эвакуации.

Как сообщал УНИАН, три самолета МЧС России эвакуировали из Триполи более 300 россиян и граждан других стран СНГ.

С 15 февраля в Ливии продолжаются акции с требованием смены правящего режима. По данным правозащитников, в ходе столкновений демонстрантов с силами безопасности погибло более 230 человек.