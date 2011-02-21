Сын Каддафи заверил в надежности армии и предложил реформы

Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам обвинил ливийскую оппозицию за рубежом в организации беспорядков в стране.

"Они пытаются повторить сценарий Туниса и Египта", - сказал аль-Ислам в выступлении по ливийскому телевидению.

По его словам, оппозиционеры используют социальную сеть Facebook и электронную почту для призыва к антиправительственным выступлениям.

При этом аль-Ислам признал, что есть и оппозиционные силы внутри страны, которые поддерживают восстания. По словам сына Каддафи, в настоящее противники режима пытаются перенести выступления из восточной части страны на остальную территорию. "Возникла угроза единству Ливии, самому существованию государства", - добавил он.

Сын Муаммара Каддафи заявил, что ливийская армия будет защищать главу государства. "Армия будет до последней капли крови защищать Ливию, Триполи, Муаммара Каддафи", - сказал он.

По его словам, армии будет принадлежать основная роль в наведении порядка "любой ценой" в стране, где уже пятый день продолжаются народные волнения. В то же время, аль-Ислам признал, что ситуация на востоке страны, в частности, в городе Бенгази, очень сложная, из хранилищ армии и полиции было похищено много оружия.

При этом сын Каддафи заверил, что на стороне его отца сотни тысяч ливийцев. "Сейчас десятки тысяч едут в Триполи, чтобы защитить своего лидера", - цитирует РИА "Новости".

Далее Сейф аль-Ислам пообещал жителям страны новые либеральные законы и изменения в конституцию, сообщает Франс Пресс. Он заверил телезрителей, что это произойдет в самое ближайшее время - уже в понедельник днем Всеобщий народный конгресс созовет заседание, чтобы составить четкий план реформ, пишет Reuters.

Сын Каддафи предложил оппозиции уже в понедельник начать диалог по демократическим реформам, чтобы избежать "раскола Ливии и гражданской войны".

"Мы должны использовать шанс для проведения беспрецедентных для Ливии реформ", - сказал он. По словам сына ливийского лидера, существует уже подготовленный пакет реформ, который необходимо утвердить. При этом он призвал учитывать "печальный", опыт революций в соседних странах Тунисе и Египте.

"Мы, в отличие от наших соседей, получим все, не заплатив страшную цену", - сказал сын ливийского лидера. В противном случае, по словам аль-Ислама, ливийцев ожидает гражданская война и раскол страны на несколько государств. "Мы на десятилетия забудем о развитии, образовании и здравоохранении", - предупредил он, добавив, что страну незамедлительно покинут нефтяные компании.

Сын полковника Каддафи пояснил, что Ливия, в отличие от Египта и Туниса, состоит из племен, которые, в случае исчезновения централизованной власти, начнут воевать между собой. "К тому же, сейчас на руках у людей оказалось очень много оружия", - добавил он.

Ранее арабские СМИ сообщили, что некоторые ливийские военные и офицеры сил безопасности перешли на сторону противников Каддафи. Акции протеста в ливийских провинциях с требованием ухода от власти правящего в стране 42 года Муаммара Каддафи и всех высокопоставленных чиновников продолжаются с 15 февраля.