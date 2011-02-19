В Бахрейне в ходе столкновений пострадали более 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате столкновений в Бахрейне между участниками антиправительственных выступлений и полицией, сообщает ВВС.

Несмотря на приказ военным покинуть улицы столицы Бахрейна из столицы страны поступают сообщения о новых столкновениях между демонстрантами и полицейскими подразделениями, блокирующими центральные улицы Манамы.