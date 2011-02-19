В Бахрейне в ходе столкновений пострадали более 60 человек
17:19, 19 февраля 2011Мир
1055
Центр столицы блокирован
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате столкновений в Бахрейне между участниками антиправительственных выступлений и полицией, сообщает ВВС.
Несмотря на приказ военным покинуть улицы столицы Бахрейна из столицы страны поступают сообщения о новых столкновениях между демонстрантами и полицейскими подразделениями, блокирующими центральные улицы Манамы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter