В Бахрейне в ходе столкновений пострадали более 60 человек

17:19, 19 февраля 2011
Мир
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Центр столицы блокирован

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате столкновений в Бахрейне между участниками антиправительственных выступлений и полицией, сообщает ВВС.

Несмотря на приказ военным покинуть улицы столицы Бахрейна из столицы страны поступают сообщения о новых столкновениях между демонстрантами и полицейскими подразделениями, блокирующими центральные улицы Манамы.

 

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