В Марокко оппозиция призывает на акции протеста

В Марокко оппозиция призывает население страны выйти на массовые акции протеста. Для этого используются сайты Facebook и Youtube. Оппозиция обвиняет власти в коррупции и в том, что они "оторваны от жизни людей", представляя только интересы элитарных групп, передает РосБизнесКонсалтинг.

При этом оппозиционные лидеры не призывают к выступлениям против короля Марокко. "Мы не имеем претензий к монархии как таковой. Мы просто хотим, чтобы в Марокко было правительство, представляющее интересы народа, а не элиты", - заявляет один из организаторов акций протеста Монтассер Дрисси.

Акции протеста, как ожидается, пройдут в стране в 20 февраля.