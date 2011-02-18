Король Бахрейна решил пойти на переговоры с оппозицией

Наследный принц Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халиф получил от короля этой страны Хамада ибн Иса аль-Халифа полномочия вести переговоры "со всеми партиями" от имени государства. Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее шиитская партия вышла из состава парламента Бахрейна в знак протеста против разгона демонстраций властями.

Переговорный процесс осложняется тем, что королевская семья Бахрейна исповедует суннитский вариант ислама, тогда как большая часть населения этой страны (75%) - шииты.

18 февраля в столице Бахрейна Манаме войска открыли огонь из автоматического оружия и малокалиберных пушек бронетранспортеров: сперва поверх голов демонстрантов, а потом войска открыли огонь на поражение. По одним данным, в демонстрантов стреляли снайперы с крыш зданий, по другим, огонь велся с вертолетов из пулеметов. По информации агентства Associated Press, не менее 50 человек получили ранения.

Беспорядки в Бахрейне, которые начались после смены власти в Тунисе и Египте, продолжаются с начала недели, напоминает РосБизнесКонсалтинг.