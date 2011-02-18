Тысячи людей требуют отставки Муаммара Каддафи
02:07, 18 февраля 2011Мир
1581
Произошли столкновения
Вслед за призывом антиправительственных сил провести в Ливии "День гнева" на улицы второго по величине города страны Бенгази вышли тысячи человек требовать отставки Муаммара Каддафи, возглавляющего страну с 1969 года, сообщает Би-би-си.
По пока неподтвержденным данным, в Бенгази в столкновениях между протестующими и правоохранительными органами погибли около десяти человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter