На базе украинских землячеств в Москве можно создать новую автономию

На базе украинских землячеств в Москве будет создана новая Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Соотечественники в России и Украине» сказал председатель Совета землячеств Украины в Москве Вадим СОЛОВЬЕВ.

В.СОЛОВЬЕВ отметил, что изначально землячества создавались исключительно по инициативе снизу. «Действительно, землячества – это глубоко интернациональное объединение, и любой, кто жил или работал в Украине, является полноправным членом землячества», - сказал он.

По его информации, сегодня в Москве действует активных 12 землячеств, среди которых наиболее активны Киевское, Донецкое, Николаевское, Херсонское и Хмельницкое.

В.СОЛОВЬЕВ сообщил, что благодаря землячествам в Москве параллельно появились официальные представительства регионов Украины - Крыма, Луганска, Севастополя.

Он рассказал, что неделю назад прошел Совет землячеств, в который входят все главы землячеств. «На нем мы приняли решение, что активно включаемся в работу по созданию Национально-культурной автономии», - сказал В.СОЛОВЬЕВ.

По его словам, землячества поддерживают контакты с другими московскими организациями украинцев. «Но при этом самоцели объединиться любой ценоз, конечно, нет. Мы ощущаем себя достаточной силой, чтобы быть самостоятельными. Но, тем не менее, я глубоко убежден, что упустить возможность объединения всех российских украинцев, упустить возможность создать по-настоящему сильный федеральный координационный центр в Москве было бы непростительной роскошью и даже глупостью», - заявил В.СОЛОВЬЕВ.

Одним из первых шагов, в частности, будет регистрация московской региональной национальной автономии «Украинцы России», сказал он.

Справка УНИАН. Согласно законодательству РФ, для создания Федеральной национально-культурной автономии диаспоре необходимо иметь не менее двух отделений в регионах России.

Предыдущая Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР) была окончательно ликвидирована 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ. Она была создана 27 марта 1998 года на учредительном съезде делегатами от национально-культурных автономий украинцев России, действующих на Камчатке, в Красноярском крае и Пензенской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

7 февраля в Объединении украинцев России (ОУР) опровергли заявление Посольства Украины в РФ о том, что «линия на закрытие Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР) и ОУР взята из-за ошибок руководства». В ОУР отметили, что в преследовании украинских организаций России – совсем иные причины, о чем откровенно заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ.

По информации ОУР, после ликвидации ФНКА УР новую Федеральную украинскую национально-культурную автономию могут создать согласно российскому законодательству только региональные и местные украинские национально-культурные автономии в особом порядке.