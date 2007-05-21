Грузинского оппозиционера застрелил его подопечный

30-летний Георгий Баратели, застреливший в центре Тбилиси оппозиционного общественного деятеля Гурама Шарадзе, несколько лет находился под его опекой и проживал у него дома, передает ИА REGNUM.

Как рассказал зять убитого, Баратели - сирота. Шарадзе взял над молодым человеком опеку и поселил у себя дома в Тбилиси. Затем Шарадзе отправил Баратели в Швейцарию, где тот совершил некое правонарушение.

По словам родственника Шарадзе, Баратели не хотел возвращаться в Грузию, но его "оттуда выкупили и привезли". После этого молодой человек был в обиде на опекуна, и последние несколько лет они не поддерживали отношения.

По данным грузинской телекомпании "Рустави-2", Баратели ранее работал в телестудии "Аудиенция" с сыном Шарадзе Лашей, который был убит несколько лет назад.

Напомним, Баратели был задержан полицейским патрулем вскоре после преступления, совершенного в воскресенье вечером возле офиса страховой компании "Алдаги" на проспекте Меликишвили.

Согласно уточненным данным, убийца выпустил из пистолета не менее пяти пуль, которые попали Шарадзе в голову и грудь. Баратели не стал отрицать причастность к преступлению, однако пока не объяснил мотивы убийства.

Следователи надеются получить дополнительную информацию, изучив съемки камеры видеонаблюдения, установленной у входа в офис.

По данным ИА REGNUM, Баратели оказал сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего был ранен и отправлен в Михайловскую больницу Тбилиси. Между тем РИА Новости сообщает, что злоумышленник сопротивляться задержанию не стал.

67-летний Гурам Шарадзе был академиком и профессором филологии Тбилисского госуниверситета. В начале 1990-х годов он активно занимался политикой и был соратником первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, а также депутатом грузинского парламента (до 2004 года). Последние годы Шарадзе посвятил себя научной работе и возглавлял оппозиционное общественно-политическое движение "Язык. Родина. Вера".

Лента.ру