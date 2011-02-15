Клинтон: иранцы заслуживают тех же прав, которых добились египтяне

Госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась в поддержку иранских оппозиционеров, которые провели в понедельник манифестацию перед Тегеранским университетом, вдохновленную сменой власти в Египте.

Между оппозиционерами и сотрудниками правопорядка произошли столкновения, есть погибший, много раненных. Несколько сот участников манифестации были арестованы.

"Иранцы заслуживают тех же прав, которых, как они видели, добились египтяне, и которые у них самих есть по праву рождения", - цитирует РИА "Новости" главу внешнеполитического ведомства США.

"Мы ясно и прямо поддерживаем чаяния людей на улицах Тегерана", - заявила Клинтон, добавив, что высоко ценит мужество и храбрость, проявленные демонстрантами.

Она в очередной раз призвала руководство Ирана прислушаться к голосу оппозиции и вести страну по более демократическому пути. Кроме того, госсекретарь США отметила лицемерие иранских властей в связи с тем, что они приветствовали протесты в Египте, но пытаются подавить оппозицию у себя.