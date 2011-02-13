В Египте продолжаются протесты, несмотря на отставку президента Хосни МУБАРАКА.

Как передает РИА Новости, рабочие, служащие банков, журналисты и даже полицейские вышли в воскресенье на улицы Каира и других египетских городов с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда.

Сотни сотрудников Национального банка Египта с раннего утра собрались у отделения этого финансового учреждения на набережной Нила в районе Булак. Демонстранты потребовали повышения зарплаты и роспуска совета директоров банка, "из-за которого он уже третий год несет убытки". Демонстранты уверяют, что в ближайшее время такие же акции пройдут и у других отделений этого крупнейшего в стране банка.

У министерства внутренних дел в центре Каира собрались сотрудники полиции, которые выступали за повышение зарплаты и фиксированный рабочий день. "Зарплата не соответствует той опасности, которой мы ежедневно подвергаем свою жизнь", - говорится в обращении полицейских, которое цитирует египетское агентство МЕНА.

Сотрудники телецентра вышли с требованием увеличения зарплаты и медицинского обслуживания. Военный, отвечающий за охрану объекта, принял требования протестующих и пообещал передать их министру обороны Хусейну ТАНТАВИ, который в настоящее время является первым лицом в государстве.

В свою очередь сотрудники государственного информагентства МЕНА провели акцию протеста, требуя сменить редакционную политику агентства, которая, по их мнению, отражает точку зрения свергнутого режима.

В промышленном городе Хелуан близ Каира порядка 400 рабочих завода по производству ткацкого оборудования объявили забастовку, требуя увеличить ежеквартальные выплаты.

Х.МУБАРАК, правивший Египтом 30 лет, в минувшую пятницу подал в отставку с поста главы государства после 18 дней народных волнений.

Его уходу предшествовала деградация экономической и социальной ситуации, обвал в системе внутренней безопасности страны.

Президент передал власть Высшему совету вооруженных сил Египта, который возглавляет министр обороны Х.ТАНТАВИ.