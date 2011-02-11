10 тысяч египтян собрались у здания телецентра в Каире

Около 10 тысяч египтян собрались сегодня утром рядом со зданием телецентра в Каире, создав таким образом новый плацдарм для массовых манифестаций.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, одновременно толпа примерно из 7 тысяч человек подобралась к хорошо охраняемому президентскому дворцу «Аль- Уруба» в квартале Маср аль-Гадида, где после полуденной молитвы состоится всеобщий митинг с требованием ухода главы государства. Радикально настроенная молодежь призывает взять дворец штурмом.

Резиденция Президента окружена со всех сторон колючей проволокой. Здание охраняет республиканская гвардия.

Командование армии Египта намерено в ближайшее время выступить с «важным заявлением». Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Накануне ночью вице-президент Омар СУЛЕЙМАН пообещал защитить завоевания «революции молодежи». Он обратился к собравшимся на каирской площади Тахрир демонстрантам с просьбой разойтись по домам и помочь в деле восстановления страны, отмечает «Газета.ру».