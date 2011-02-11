"Единая Россия" поддерживает Назарбаева как наимудрейшего

Первый заместитель руководителя фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Владимир Пехтин заявил, что, если бы у него была такая возможность, то он проголосовал бы на президентских выборах в Казахстане за действующего президента Нурсултана Назарбаева.

"Конечно, мы не можем влиять на выборы суверенного государства, но мы будем всей душой поддерживать национального лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. И не побоюсь сказать, что если бы была такая возможность - принимать участие и влиять на эту ситуацию, то вся "Единая Россия", начиная с ее лидера Владимира Путина до всех многочисленных сторонников "Единой России", проголосовала бы за мудрейшего политика нашей эпохи - президента Казахстана Нурсултана Назарбаева", - заявил Пехтин в пятницу на съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 3 апреля, напоминает РИА "Новости".

Назарбаев, находящийся у власти 20 лет, решил провести досрочные выборы после того, как Конституционный совет признал не соответствующим Конституции закон, который предусматривал проведение референдума по продлению полномочий действующего главы государства до 2020 года вместо выборов в 2012 году.

С 5 февраля началось выдвижение кандидатов в президенты. В пятницу делегаты съезда "Нур Отан" предложили выдвинуть Назарбаева кандидатом от партии на предстоящих выборах.