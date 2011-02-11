ЕС и США разочарованы решением Мубарака

Президент США Барак Обама заявил, что передача полномочий президента Египта Хосни Мубарака вице-президенту Омару Сулейману "недостаточна" для осуществления демократических перемен в стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

"Египетскому народу сказали, что произошла передача власти, но пока не ясно, является ли она безотлагательной, целенаправленной и недвусмысленной", - говорится в заявлении Обамы. По мнению президента США, "у слишком большого количества египтян есть сомнения в серьезности намерений правительства осуществить настоящий переход к демократии, и обязанностью правительства является честный разговор с народом Египта и с миром".

"Правительство Египта должно предложить убедительный, реальный и недвусмысленный путь к настоящей демократии, и пока оно не воспользовалось этой возможностью... Будущее Египта будет определено египтянами", - заявил Обама, отметив необходимость отмены закона о чрезвычайном положении в Египте.

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Высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон выразила сожаление в связи с тем, что отказавшийся уйти со своего поста президент Египта Хосни Мубарак "пока не открыл путь к более быстрым и глубоким преобразованиям" в его стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс. "Момент перемен настал... Мы будем с особым вниманием следить за реакцией египетского народа в ближайшие часы и дни", - заявила Эштон, отметив, что ЕС будет поддерживать контакт с египетскими властями с целью "убедить их в необходимости обеспечить упорядоченный, разумный и долговременный переход к демократии".

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В четверг вечером президент Мубарак сказал в обращении к нации, которое транслировалось в прямом эфире по телевидению, что "счел целесообразным передать полномочия главы государства вице-президенту в соответствии с конституцией". При этом Мубарак останется на посту до президентских выборов в сентябре 2011 года.

Вице-президент Сулейман будет ведать всеми вопросами внешней и внутренней политики страны. В то же время, в соответствии с конституцией Египта, Мубарак сохранил за собой полномочия на роспуск парламента, отправку правительства в отставку и внесение предложений по изменению статей конституции.