Германия и Эстония будут бесплатно выдавать визы белорусам

Германия с 4 февраля приступила к оформлению национальных виз для граждан Беларуси без взимания консульского сбора. Об этом, как пишет Deutsche Welle, агентству БелаПАН сообщили в посольстве ФРГ в Минске. Как указывается, национальные визы выдаются лицам, которые планируют находиться на территории Германии более трех месяцев, например, в случаях воссоединения семьи, прохождения обучения или осуществления трудовой деятельности. При этом отмечается, что новое правило не распространяется на выдачу шенгенских виз для краткосрочных частных и деловых поездок продолжительностью до 90 дней в пределах одного полугодия.

Как заверили в посольстве ФРГ в Беларуси, правительство Германии последовательно выступает за облегчение визового режима для белорусских граждан. Так, например, в 2010 году треть всех шенгенских виз, выданных посольством Германии в Минске, оформлялась без взимания консульского сбора.

Кроме того, как сообщает интернет-портал tut.by, с 1 марта Эстония отменяет консульский сбор за долгосрочную визу для граждан Беларуси. Соответствующее решение было принято 3 февраля на заседании эстонского правительства. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта, цель такого шага - выразить поддержку гражданскому обществу Беларуси.

Основанием для ходатайства о выдаче национальной визы является краткосрочная работа в Эстонии, например, представителей творческих профессий, преподавателей, студентов, спортсменов, тренеров. Национальную визу также можно получить для учебы, ухода за больным родственником или для работы няней. Долгосрочная виза дает право находиться на территории Эстонии до 180 дней в течение года.

Ранее упрощенный визовый режим для белорусских граждан был введен Польшей и Латвией.