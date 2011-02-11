Лидер оппозиции Египта призвал армию вмешаться

Лидер оппозиции Египта и экс-глава МАГАТЭ Мухаммед эль-Барадеи призвал армию "вмешаться в кризисную ситуацию, чтобы спасти страну". Он отметил, что Египет "взорвется", после того как глава государства Хосни Мубарак отказался подать в отставку, передает Associated Press.

Комментируя отказ Мубарака покинуть свой пост, Барадеи предупредил об опасности социального взрыва и призвал вооруженные силы спасти страну от хаоса. "Египет взорвется. Армия сейчас должна спасти страну", - записал он в своем микроблоге.