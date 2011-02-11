Обама проведет экстренное совещание по Египту

Президент США Барак Обама обсудит в ближайшие часы со своими советниками по нацбезопасности ситуацию в Египте, сообщают корреспонденты президентского пула со ссылкой на слова официального представителя Белого дома Роберта Гиббса.

Гиббс объявил о предстоящем совещании после того, как египетский президент Хосни Мубарак объявил о передаче полномочий вице-президенту страны Омару Сулейману.

По словам Гиббса, президент посмотрел телеобращение Мубарака в самолете по пути в Вашингтон из штата Мичиган. "Президент проведет встречу со своей командой по нацбезопасности в Белом доме", - говорится в переданном в РИА Новостисообщении.