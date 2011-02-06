В тюрьме умерла лидер японской "Красной армии"

В Японии скончалась экс-лидер леворадикальной группировки "Объединенная Красная армия" Хироко Нагата, находившаяся в заключении с 1972 года, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

В 1971 г. Нагата и ее сообщники убили 14 человек, которые также входили в "Объединенную Красную армию". Причиной расправы стали подозрения в том, что убитые готовы покинуть группировку, а их взгляды "недостаточно революционны".

В 1972 г. Нагата была арестована, однако другие члены "Объединенной Красной армии" взяли заложницу в населенном пункте в центре Японии с требованием освобождения своего лидера. Полиция провела тогда спецоперацию, в результате которой заложница была освобождена. При этом погибли два полицейских и одно гражданское лицо.

Маоистская "Объединенная красная армия" была основана в 1971 г. Она откололась от менее радикальных японских левых течений. В настоящий момент группировка не существует.