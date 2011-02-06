Сербская оппозиция требует досрочных выборов

В Белграде прошла крупнейшая за последние годы демонстрация протеста. Более 50 тысяч человек собрались перед зданием парламента по призыву Сербской прогрессивной партии, требуя внеочередных выборов, сообщает Би-би-си.

Ее лидер Томислав Николич дал правительству два месяца на объявление выборов, в противном случае оппозиция обещает начать кампанию гражданского неповиновения.

Основная причина недовольства населения - серьезные экономические проблемы, с которыми сталкивается страна.

Коалиция из 10 партий, объединенная идеей европейской интеграции, находится у власти в Сербии с 2008 года, очередные выборы должны состояться в 2012 году.

Томислав Николич обратился к ее участникам, явно намекая на события в Египте и Тунисе: "В других странах мира народы говорят своим правительствам, что людей нужно слушать".