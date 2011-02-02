Польша из-за Евро-2012 планирует сократить учебный год в школах

Министерство образования Польши планирует ускорить в следующем году завершение учебного года из-за проведения в стране финальной части чемпионата Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным газеты Gіos Nauczycielski, министерство намерено сократи учебный год „для безопасности детей”.

Издание написало, что учебный год в 2012 году может завершиться в первый день чемпионата 8 июня, а не 29 июня, как планировалось раньше. Кроме того планируется, что дети могут пойти в школу 15 или 22 августа вместо стандартного 1 сентября.

Представитель министерства сказал изданию, что власти еще не приняли окончательного решения по данному вопросу.

„Министерство образования работает над решением, которое обеспечит безопасность ученикам на время организации Евро-2012”, - сказал пресс-секретарь ведомства Гжегож ЖУРАВСКИЙ.

Газета обращает внимание, что до сих пор неизвестно, будут ли изменения в сроках обучения касаться только четырех городов- организаторов чемпионата или всех школ Польши.

По данным издания, организаторы за счет более быстрого окончания учебного года, рассчитывают на разгрузку городского транспорта, а также на освобождение мест для ночевки в общежитиях.

Gіos Nauczycielski отмечает, что Австрия и Швейцария, которые проводили Евро в 2008 году, не реорганизовывали учебный год, заметив, что такие изменения могут негативно повлиять на летний отдых многих семей.

„Много людей уже планируют каникулы с детьми и выкупили путевки или зарезервировали жилье на вторую половину августа”, - написала газета.

Как сообщал УНИАН, Польша ожидает приезд в страну на матчи европейского футбольного чемпионата около 2 млн. болельщиков, которые приедут в четыре города, где состоятся футбольные матчи, Варшаву, Гданьск, Вроцлав и Познань.