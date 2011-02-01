Египетская армия выступила с заявлением

Командование египетской армии выступило с заявлением, в котором требования участников антиправительственных акций протеста названы законными. Военные пообещали не применять силу против демонстрантов, сообщает Би-би-си.

Массовые акции протеста с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака продолжаются в Египте седьмой день.

В попытке успокоить демонстрантов глава государства объявил новый состав кабинета министров, отправив в отставку, в частности, одиозного главу министерства внутренних дел Египта Хабиба Адли.

Мубарак потребовал от правительства продвижения к конституционной и законодательной реформе через диалог с различными политическими партиями. Он также поручил начать новую экономическую политику, которая сможет положить конец страданиям людей и снизить уровень безработицы путем создания новых рабочих мест.

Однако, по мнению большинства экспертов, акции протеста не утихнут до тех пор, пока демонстранты не добьются отставки самого Мубарака, который находится у власти уже 30 лет.

На вторник намечено проведение самой масштабной акции протеста под лозунгом "протест миллионов". Вечером накануне намеченного на вторник "протеста миллионов" к египтянам обратился вице-президент страны Умар Сулейман, пообещав проведение кардинальных реформ.

Тем временем на фоне политического кризиса в Египте цены на нефть на международных биржах впервые с 2008 года превысили отметку в 100 долларов за баррель.