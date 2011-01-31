Старейшая жительница Земли скончалась в Техасе

Старейшая жительница Земли - американка Юнис Сэнборн (Eunice Sanborn) - скончалась в штате Техас в возрасте 114 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс. По данным близких, она ушла из жизни в своем доме в городе Джексонвилл.

По официальным данным Сэнборн родилась в июле 1896 года, однако ее родственники утверждают, что в данные Бюро переписи населения вкралась ошибка и на самом деле долгожительница появилась на свет годом ранее.

Сэнборн стала самой старой жительницей Земли в начале ноября 2010 года, когда на 115-м году жизни на острове Сен-Бартельми в Антильском архипелаге скончалась француженка Эжени Бланшар.

В списке Института геронтологических исследований США, следующей по старшинству долгожительницей является американка Бесси Купер (Besse Cooper), которая проживает в штате Теннесси. Она на 37 дней младше своей предшественницы.