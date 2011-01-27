Более 200 мигрантов освободили юрфак Афинского университета

Более 200 мигрантов, захвативших юридический факультет Афинского университета и устроивших голодовку с требованием легализации, согласились покинуть здание, сообщает РИА "Новости". Переговоры о переходе участников акции в другое здание продолжались при участии прокуратуры на протяжении всего вечера четверга.

Власти пригрозили использовать силу, если мигранты не подчинятся их требованию покинуть факультет. Греческие университеты по конституции неприкосновенны для полиции, за исключением крайне редких случаев, когда вход на их территорию разрешает прокуратура.

Голодовка началась во вторник по инициативе радикальных левых организаций. Университетское руководство выступило против нее и в знак протеста отменило занятия и экзамены на факультете на неопределенный срок.

Голодовка мигрантов, которые требуют выдачи вида на жительство без каких-либо предварительных условий, стала главной новостью местных СМИ. Политические партии осудили акцию, а власти заявили, что ни о какой массовой легализации речи быть не может.

Противостояние шло на фоне резко обострившихся трений в обществе в отношении мигрантов. Правительство страны подверглось критике правозащитников после того, как объявило о намерении построить заграждение на сухопутной границе с Турцией, чтобы защититься от сотен тысяч нелегалов. Греция стала в последние годы главными "воротами"в Евросоюз для нелегальных мигрантов.