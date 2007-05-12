МИД России возмущен решением Львовского горсовета о демонтаже памятников

МИД России выражает возмущение решением сессии депутатов Львовского городского совета относительно возможного демонтажа ряда памятников и символов.

Как говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте этого ведомства, «попытки зарабатывать политические очки на борьбе с памятниками, на глумлении над памятью павших ничего, кроме возмущения вызвать не могут. Убеждены, что украинский народ гораздо мудрее тех политиканов, которые в силу конъюнктурных предпочтений готовы искажать прошлое, «играть» с историей и тем самым подрывать цивилизованный образ своего государства».

В МИД РФ рассчитывают, что «власти Украины, общественность страны скажут свое веское слово. Пора дать решительный отпор подобным провокационным выходкам».

Как сообщал УНИАН, 10 мая депутаты Львовского городского совета поддержать предложение фракции ВО „Свобода” о создании комиссии для определения перечня памятников и символов, которые необходимо демонтировать во Львове.