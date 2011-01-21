Лукашенко в очередной раз поклялся «верно служить народу»

Александр ЛУКАШЕНКО сегодня официально вступил в должность Президента Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония инаугурации проходит в Минске во Дворце Республики в присутствии более 1,5 тыс. гостей.

А.ЛУКАШЕНКО принимал присягу Президента Беларуси на белорусском языке.

"Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, беречь и защищать Конституцию Беларуси, свято и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

После этого председатель Центральной избирательной комиссии Лидия ЕРМОШИНА предложила ему подписать Акт о принесении присяги и вручила удостоверение Президента Беларуси.

Справка УНИАН. 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив поддержку около 80% избирателей, принявших участие в голосовании.

А.ЛУКАШЕНКО уже в четвертый раз вступает в должность главы государства на 5-летний срок.