В Польше рейтинг партии власти упал на 9%

Рейтинг правящей в Польше с конца 2007 года партии „Гражданская платформа” (РО) за последний месяц снизился с 54% до 45%.

Об этом свидетельствуют данные опросы GFK Polonia для газеты Rzeczpospolitа.

В то же время, согласно проведенному 13-17 января опросу, выросла популярность главного конкурента РО - партии Ярослава КАЧИНСКОГО „Право и справедливость” (PIS): на 4% - до 30%.

Эксперты называют основной причиной падения рейтинга РО представление российского отчета причин Смоленской катастрофы, в котором вся вина за трагедию возложена на поляков.

Кроме того, на снижение рейтинга правящей партии повлиял недавний хаос на железной дороге, когда в декабре поезда не ходили по графику и опаздывали даже на десятки часов, а также уменьшение правительством доли заработков поляков, которая направлялась в негосударственные пенсионные фонды.

Согласно опросу, если бы парламентские выборы состоялись в январе, то, кроме РО и PIS, в Сейм вошли бы Партия левых демократов SLD с 12% поддержкой и партнер РО по коалиции - Польская крестьянская партия PSL с 5%. (В Польше избирательный порог для партий составляет 5%, а для блоков партий 8% - УНИАН.)

Рейтинг SLD за последний месяц вырос на 2%, а PSL снизился на 1%.

В рамках исследования было опрошено 993 поляка.

Справка УНИАН. Основанная в 2001 году консервативно-либеральная „Гражданская платформа” выиграла внеочередные парламентские выборы осенью 2007 года, набрав 41,5% голосов избирателей, в то время как PIS получил 32,11% поддержки.

Следующие парламентские выборы в Польше состоятся осенью 2011 года.