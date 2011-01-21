Германия против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгену

Германия продолжит выступать против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до тех пор, пока обе страны не развеют беспокойств о растущей коррупции.

Как передает AFP, об этом заявил министр внутренних дел Германии Томас де МАЗЬЕР на неформальном заседании министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в венгерском Годолло.

Он отметил, что обе страны приложили значительные усилия для достижения соответствия техническим стандартам Шенгенской зоны.

«Вместе с тем, есть недостатки и критика относительно судебной системы и коррупции», - сказал министр.

«Мы считаем важным связать эти две темы: технические аспекты и политические аспекты, и принять решение на их основе», - добавил Т. де МАЗЬЕР.

Финские власти в четверг присоединились к этому мнению, объявив, что считают Румынию и Болгарию нежелательными кандидатами для вступления в Шенгенскую зону, сообщает Газета.ру.

«Обе страны проделали большую работу, однако многое еще предстоит сделать. Румыния и Болгария должны предпринять дополнительные усилия по противодействию коррупции и борьбе с преступностью», – отмечается в заявлении министра по делам ЕС и вопросам иммиграции Финляндии.

В конце декабря Франция и Германия объявили о намерении использовать право вето и блокировать запланированное на март 2011 года присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Румыния активно критикует позицию, высказанную в конце декабря Францией и Германией, относительно необходимости учитывать результаты в сфере борьбы с коррупцией и улучшения судебной системы при принятии решения о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгену.

19 января министр иностранных дел Румынии Теодор БАКОНШИ заявил о намерении добиться решения о вступлении в Шенген до конца июня этого года.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение – международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения распространяется на граждан стран-членов ЕС и всех лиц, которые пересекают внутренние границы на территории, где действует настоящий договор. В состав стран-участниц Шенгенского договора в настоящий момент входит 22 страны-члена ЕС: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. К Шенгенской зоне также относятся Исландия, Норвегия и Швейцария.