Минск пугает польских чиновников, что не пустят их в Беларусь

Минск предупреждает Варшаву о возможном введении аналогичного запрета для польских чиновников на въезд в Беларусь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей САВИНЫХ, комментируя информацию о введении Польшей запрета на въезд для ряда представителей Беларуси.

"Решение польских властей не оставляет нам выбора. Республика Беларусь будет вынуждена пойти на адекватные по содержанию ответные меры. Тем не менее, мы сохраняем уверенность, что у нас и наших европейских партнеров есть возможность отойти от конфронтационных сценариев и вернуться к предметному и практическому взаимодействию в интересах всех сторон", - сказал А.САВИНЫХ.

По его словам, белорусская сторона с большим сожалением восприняла информацию о введении польской стороной визовых ограничений. "Это конъюнктурное и поспешное решение, свидетельствующее о выборе польской стороной конфронтационного пути. Санкционное мышление углубляет разделительные линии и разрушает доверие. Опыт последних десятилетий со всей очевидностью доказывает бесперспективность такого пути", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

"Белорусская сторона выступает за равноправный и открытый диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы убеждены, что только такой подход будет формировать основу для достижения взаимопонимания", - заявил А.САВИНЫХ.

Как сообщал УНИАН, Польша с 1 января 2011 года ввела для граждан Беларуси бесплатные национальные визы и одновременно запретила въезд на свою территорию лицам, причастным к политическим репрессиям против экс-кандидатов в президенты Беларуси и участников митинга, который состоялся в Минске 19 декабря 2010 года, в день президентских выборов. "Это проявление солидарности и глубокого уважения к белорусскому народу, который во время выборов 19 декабря высказал поддержку демократичным институтам. Мы хотим помочь нашим соседям в укреплении европейского самосознания с помощью более частых контактов с поляками и другими гражданами Евросоюза", - отмечалось в соответствующем комментарии МИД Польши. (Стоимость национальной польской визы для граждан Беларуси составляла 20 евро - УНИАН)

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, среди которых 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты.