Арабские страны отвергли вмешательство Запада для защиты христиан

Главы стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ) отвергли "попытки вмешательства Запада в свои внутренние дела под предлогом защиты меньшинств", прежде всего, ближневосточных христиан, сообщает РИА "Новости".

В конце 2010 года и начале текущего в Ираке и Египте были совершены нападения на церкви, в результате которых погибли местные христиане. После нападения на прихожан церквей в Ираке и Египте, сразу несколько европейских стран (Италия, Франция, Польша, Венгрия) предложили Евросоюзу обсудить и принять конкретные меры, направленные против преследования христиан, которые, по мнению европейской стороны, участились в последнее время.

Папа Римский Бенедикт XVI призвал правительства ближневосточного региона, несмотря "на трудности и угрозы", принять эффективные меры по защите религиозных меньшинств.

"Арабские страны подтверждают свою приверженность борьбе против терроризма, однако предостерегают от действий, которые могут посеять рознь между гражданами одного государства на этнической или религиозной основе", - говорится в специальном заявлении, принятом в среду по итогам экономического саммита в Шарм-эш-Шейхе.

Страны региона заявляют также, что принимают необходимые меры для защиты всех своих граждан вне зависимости от религии.

"Арабские государства несут ответственность за защиту всех своих граждан и имеют все необходимые возможности для этого", - говорится в документе. В ЛАГ напомнили, что христиане и мусульмане на протяжении веков мирно сосуществовали в арабских странах.