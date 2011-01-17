В новом правительстве Туниса ключевые министры остались прежними

20:28, 17 января 2011
Мир
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Добавились три представителя оппозиции

В Тунисе сформировано правительство национального единства после бегства из страны экс-президента Зин аль-Абидина бен Али и массовых демонстраций.

Премьер-министр Мохаммед Ганнуши, исполняющий после переворота обязанности президента, сохранил за собой должность премьера. Свои посты сохранили также несколько ключевых министров: обороны, внутренних и иностранных дел.

При этом в состав сформированного правительства национального единства в качестве министро регионального развития, высшего образования и здравоохранения вошли три лидера оппозиционных движений, передает Reuters.

 

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