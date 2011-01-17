ОБСЕ приветствует закон Украины о доступе к информации

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня МИЯТОВИЧ поприветствовала принятие украинским парламентом закона о доступе к информации, назвав это «значительным шагом на пути к прозрачности правительства».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

«Мое бюро будет внимательно следить за его реализацией, давать советы и делиться лучшей практиков других стран-членов ОБСЕ», - заявила Д.МИЯТОВИЧ.

Она также призвала Украину к быстрому принятию закона об общественном вещании, отметив, что украинские власти так и не сделали этого, несмотря на обещания, что такой закон вступит в силу еще до конца 2010 года.

Представитель ОБСЕ заявила о готовности и далее предоставлять поддержку и экспертную помощь в содействии свободе СМИ.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада Украины приняла закон о доступе к публичной информации. Как отметил перед принятием закона председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО, данный документ предусматривает, что любая информация, которой владеет чиновник, априори должна быть доступной для общества.