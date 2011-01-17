Российский эксперт ожидает «военных конфликтов с соседями»

Российская армия должна быть готова к конфликтам со всеми соседями, не входящими в военные блоки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, такое мнение высказал эксперт Центр анализа стратегий и технологий (Россия) Антон ЛАВРОВ на пресс-конференции в Москве по поводу презентации книги «Новая армия России». Книга была подготовлена, в том числе с участием украинских экспертов.

«Я считаю, что наша (российская) армия должна быть готова к конфликту с любым нашим соседом, не входящим в какие-то военные блоки. Мы не будем воевать с НАТО обычными вооружениями, мы не будем воевать с Китаем обычными вооружениями, но практически с любым соседом как показало недавнее прошлое - не сейчас, не через 5, не через 10 лет, возможно дольше - могут возникнуть такие проблемы», - сказал А.ЛАВРОВ.

«Армия должна быть такой, чтобы у соседей не возникало желания воевать», - отметил он.

По его мнению, Россия должна быть готова противостоять любому противнику, но в первую очередь быть готовым к повторению конфликтов на Кавказе, в Центральной Азии, а также на Дальнем Востоке против Японии.

«Нам не грозит вторжение из Центральной Азии на территорию России, но там такая нестабильная ситуация, что РФ может быть втянута в вооруженный конфликт, даже во внутренние конфликты», - считает эксперт.

Отвечая на вопрос УНИАН, допускает ли он реализацию такого сценария с Украиной, не входящей ни в одной военный блок А.ЛАВРОВ сказал: «Армия должна быть готова отразить угрозу от любого соседа, независимо от того какие сейчас отношения с ним. В будущем я не вижу вероятности конфликта с Украиной».

«Ни в одной стране нет министерства нападения, есть министерства обороны, но, тем не менее, конфликты встречаются», - добавил он.

По его словам, в случае сохранения «прежнего режима» в Украине вырисовывалась достаточно напряженная дата – 2017 год, когда бы возникли проблемы с выводом Черноморского флота России.

В свою очередь, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан ПУХОВ считает, что Вооруженные Силы России должны быть готовы к конфликтам даже с соседями входящий в военный блок.

«Предположим, что даже если бы Грузия была бы в НАТО или на ее месте была Турция, и вела столь безответственную политику, то вряд ли бы альянс принял решение вступиться, даже несмотря на наличие статьи 5», - сказал он.

По его словам, если в некой стране Балтии, где есть значительное российское меньшинство, для него возникла бы физическая угроза то, у России при определенных условиях есть право направить армию для его защиты.

Он отметили, что еще год назад в Украине был русофобский режим и «это основания для планирования каких-то мер».

«Если бы там (в Украине) все время находились при власти люди нынешней политической ориентации, то военное планирования было бы другим», - сказал Р.ПУХОВ.

Он отметил, что до 8 августа 2008 года никто не мог допустить, что президент Грузии даст команды стрелять по российским миротворцам и обстреливать Цхинвал из систем «Град».