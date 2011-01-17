Польша: пилот Качиньского не собирался садиться «любой ценой»

Командир экипажа самолета Президента Польши Леха Качинского Аркадиуш Протасюк не имел намерения посадить машину на Смоленском аэродроме «любой ценой».

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует расшифровка разговоров в кабине пилотов, которую произвели польские эксперты.

По данным польской стороны, командир экипажа объявил «уход на второй круг» сразу после того, как самолет прошел высоту принятия решения - 100 метров.

«Согласно записям CRV (черный ящик), которые расшифровала польская сторона, командир экипажа объявил после прохождения высоты 100 метров об «уходе на второй круг». Второй пилот это подтвердил», - говорится в замечаниях польской стороны к подготовленному Межгосударственным авиационным комитетом рапорту.

По мнению польских экспертов, пилоты пытались уйти на второй круг, но им не хватило времени для этого маневра.

Заместитель председателя польской комиссии, которая исследует причины катастрофы, Мирослав ГРОХОВСКИЙ сказал Gazeta Wyborcza, что Польша передала в МАК информацию о словах командира экипажа для включения в окончательный рапорт, но российская сторона не использовала эти данные (в подготовленной МАК стенограмме разговоров пилотов была лишь запись слов второго пилота «уходим», которые прозвучали на высоте 80 метров – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе МАК обнародовал окончательный рапорт причин Смоленской авиакатастрофы, согласно которому, вся вина за трагедию лежит на пилотах, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц пытались посадить самолет «любой ценой».

Представители власти Польши назвали обоснованными такие обвинения, но в то же время заявили о намерении утвердить совместный рапорт, в котором также будет информация о диспетчерах Смоленского аэродрома, действия которых, по мнению польских экспертов, тоже стали одной из причин катастрофы.