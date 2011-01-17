Премьер Владимир Путин может оказаться в черном списке Европарламента из-за причастности к делу Ходорковского

Санкции в виде ареста счетов и запрета на въезд в страны Евросоюза могут быть введены не только против чиновников средней руки, которые так или иначе имеют отношение ко второму делу «ЮКОСа». Как заявила в интервью журналу "The New Times" депутат Европарламента член подкомитета по правам человека Кристина Оюланд, в черном списке могут оказаться две фамилии из российского руководства – Путин и Сечин.

Как отметила депутат, пока что самого списка не существует, он будет составлен после всестороннего анализа ситуации и выяснения, кто именно причастен к преследованию фигурантов дела «ЮКОСа». Помимо судьи Данилкина там могут оказаться следователи, прокуроры, и другие судьи. Европа, заявляет Оюланд, не остановится ни перед чем, чтобы права человека в России соблюдались. Однако же, спикер ГосДумы Борис Грызлов указывает, что приговор пока не вступил в силу, а значит, это политические инсинуации со стороны Европарламента, а вовсе не борьба за права человека.

Напомним, что ранее подобные санкции обсуждались в отношении тех, кто причастен к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Черный список был составлен американским сенатором Бенджамином Кардином.

Эхо Москвы