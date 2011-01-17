Глава Китая: господство доллара - дело прошлого

Перед визитом в Вашингтон, предстоящим на этой неделе, Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао заявил, что международная валютная система, в которой доминирует доллар, - это уже явление прошлого.

В интервью американской прессе он сказал, что Китай предпринимает меры, чтобы сделать юань международной валютой, хотя это будет долгий процесс.

Ху Цзиньтао подверг также критике американскую политику вливания миллиардов долларов в экономику.