В Тунисе скончался журналист, раненый во время беспорядков

В Тунисе от полученных травм скончался французский журналист, который прибыл в страну для освещения вспыхнувших в стране беспорядков, сообщает Reuters. 32-летний Лукас Мебрук Долега, работавший на Европейское фотоагентство (EPA), получил ранение в пятницу. По данным "Репортеров без границ", Долега получил ранение в голову в результате взрыва заряда со слезоточивым газом.