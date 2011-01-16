В центре Москвы прошел пикет против репрессий

В центре Москвы на Пушкинской площади несколько десятков человек провели пикет «Мы не отступим!» в знак протеста против репрессий властей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, участники пикета держали в руках плакаты: «Долой беззаконие!», «Страшно жить в стране, где нет суда», «У российской фемиды проблемы со стулом», «Хватит репрессий!».

Как заявил журналистам лидер движения «Левый фронт» Сергей УДАЛЬЦОВ, сегодняшняя акция является ответом оппозиции на «беспрецедентную волну репрессий, беззаконие, беспредел, с которым оппозиция столкнулась в конце прошлого и начале этого года».

«Мы обязаны отметить, что в последние месяцы власть развернула настоящую атаку на настоящую оппозицию», - сказал он, подчеркнув, что многие лидеры оппозиции были арестованы и провели под арестом от 5 до 15 суток.

По мнению С.УДАЛЬЦОВА, в России начинается предвыборный год, и «власть хочет продемонстрировать оппозиции и обществу, что никакой демократизации не будет, что любое инакомыслие будет подавляться».

Вместе с тем С.УДАЛЬЦОВ подчеркнул, что оппозиция не отказывается от своей борьбы и продолжит проводить акции протеста. «Мы только укрепляем свое единство, консолидируем усилия. Этими арестами власть делает за нас процесс объединения более интенсивным», - заявил он.

С.УДАЛЬЦОВ также сообщил, что оппозиционные силы всеми законными способами будут пытаться привлечь к ответственности людей, которые фабрикуют дела против активистов и лидера оппозиции.

Акция была согласована с Префектурой ЦАО г. Москвы. Площадь была оцеплена специальным ограждением, а проход осуществлялся только после досмотра милиционерами.

Кроме этого, на Пушкинскую площадь вышло несколько человек из «Движения за новые выборы без Лукашенко» с плакатами: «Где Некляев?» (Владимир НЕКЛЯЕВ – экс-кандидат в Президенты Беларуси - УНИАН), «Свободу жертвам политических репрессии в Беларуси», «Свободу белорусским узникам совести».

Как сообщал УНИАН, 2 января за участие в акции 31 декабря суд вынес постановления об административном аресте в отношении российских оппозиционеров Константина КОСЯКИНА и Бориса НЕМЦОВА - на 10 и 15 суток соответственно. Пять суток ареста было назначено Илье ЯШИНУ. В суде по месту жительства еще 31 декабря был арестован на 15 суток лидер «Другой России» Эдуард ЛИМОНОВ. Ранее, в декабре 2010 года 15 суток ареста отбыл координатор «Левого Фронта» С.УДАЛЬЦОВ.

Справка УНИАН. С лета 2009 года 31 числа каждого месяца (если такое число есть) российские оппозиционеры и правозащитники проводят бессрочную серию гражданских акций протеста в защиту 31-й статьи Конституции РФ (о свободе собраний). Это движение называется «Стратегия-31».