Самолет Качиньского приказал сажать «кто-то в Москве»?

Неизвестный человек в Москве приказал диспетчерам Смоленского аэродрома принять, несмотря на сильный туман, самолет Президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в заключении польского представителя в Межгосударственной авиационной комиссии Эдмунта КЛИХА.

Э.КЛИХ, заключение которого приводят польские СМИ, отмечает, что этот тезис подтверждают записанные разговоры диспетчеров между собой и с неизвестным лицом в Москве.

В частности, за 9 минут до авиакатастрофы один из диспетчеров сказал своему непосредственному руководителю, который тоже был в диспетчерской башне: "Но, черт возьми, сказали: "принимать" пока". За 7 минут до столкновения самолета с землей регистраторы зафиксировали разговор руководителя диспетчеров с неизвестным лицом, который велся не через стационарный телефон, но записалось как фон. "Товарищ генерал, к траверсу подходит. Все включено, и рефлекторы на день, все включено", - сказал полковник, который руководил группой диспетчеров 10 апреля 2010 года.

"Из этого разговора однозначно следует, что кто-то в Москве самовольно принял решение о том, чтобы направить самолет на аэродром "Северное". Именно слово "принимать" свидетельствует о том, что самолет "вели" диспетчеры, то есть, его полетом руководили наземные службы", - считает Э.КЛИХ.

Он также отметил, что на момент тех разговоров погодные условия в Смоленске были в несколько раз хуже определенных минимальными для безопасной посадки самолета.

Э.КЛИХ отметил, что диспетчеры 7 раз предоставляли экипажу самолета неправильные данные, в частности, о корректности избранной полосы.