Азаров выразил соболезнования премьер-министру Египта

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил соболезнования премьер-министру Арабской Республики Египет Ахмеду НАЗИФУ по поводу гибели людей в результате террористического акта в Александрии 1 января, и отметил, что Украина решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«С глубокой грустью узнал о совершенном в г. Александрии террористическом акте, в результате которого многие люди погибли и получили ранения. Решительно осуждая терроризм в любых его проявлениях, вместе со всеми гражданами Вашего государства мы разделяем боль непоправимых потерь, скорбим по погибшим и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в правительственной телеграмме Н.АЗАРОВА на имя А.НАЗИФА.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь в результате взрыва возле христианского храма в Александрии 21 человек погиб, еще 79 пострадали.

По данным экспертов-криминалистов МВД Египта, взрыв мог осуществить террорист-смертник.