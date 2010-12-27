Правительство Молдовы уходит в отставку
21:17, 27 декабря 2010Мир
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Решение должен утвердить парламент
Правительство Молдовы сегодня приняло решение об уходе в отставку в связи с избранием нового парламента страны.
Как передает РИА «Новости», это решение должен утвердить завтра молдавский парламент на первом своем заседании в новом составе.
Депутаты после избрания спикера и руководящих органов парламента, принятия отставки правительства, должны назвать кандидатуру на должность будущего премьер-министра и поручить ему сформировать новый состав Кабинета министров.
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